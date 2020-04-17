СК возбудил дело о массовых беспорядках после бунта в колонии Ангарска

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после бунта, произошедшего в колонии строгого режима № 15 в городе Ангарске Иркутской области.

Дела завели по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

В СК сообщили, что установили около 200 человек, участвовавших в бунте.

9 апреля заключенные штрафного изолятора в ИК-15 Ангарска вскрыли вены, протестуя против действий администрации. На следующий день в колонии подожгли несколько рабочих построек. Спецназ подавил бунт заключенных. После случившегося в колонии нашли тело одного погибшего заключенного. Сами заключенные говорили, что погибли двое.

Во ФСИН говорили, что бунт начал один из заключенных, отказавшийся от личного обыска, после чего его поддержали заключенные в ШИЗО. По версии правозащитников, бунт начался после того, как в колонии избили заключенного, вскрывшего вены в знак протеста против издевательств.