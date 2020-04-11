В Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима. Его подавил спецназ, пострадали сотни заключенных

Пожар в ИК-15 Евгений Козырев / Reuters / Scanpix / LETA

Бунт в колонии строгого режима в Ангарске начался с конфликта между охраной и заключенными из ШИЗО

По словам правозащитника Павла Глущенко, конфликт начался с избиения одного из заключенных ИК-15 сотрудником колонии. Официально управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что вечером 9 апреля заключенный из штрафного изолятора (ШИЗО) отказался пройти личный обыск, «толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям», в результате чего сотрудник колонии подвергся нападению и был госпитализирован. По данным Baza, конфликт мог начаться из-за того, что охрана стала отбирать у заключенных из ШИЗО сигареты.

По данным Глущенко, после избиения заключенный порезал себе вены и записал видеообращение, в котором попросил остановить «беспредел» со стороны сотрудников колонии. После этого его избили еще раз. В знак протеста против таких действий вены порезали еще 17 осужденных, заявил Глущенко. ФСИН сообщила, что травмы себе нанесли осужденные из соседних камер ШИЗО, которые разбили стекла камер видеонаблюдения и порезали руки осколками.

10 апреля конфликт продолжился. Заключенные взбунтовались против администрации, подожгли рабочие помещения и дежурную часть. Как утверждает источник «Интерфакса», предполагаемые зачинщики бунта инсценировали попытку суицида, «а когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии <…> устроили бунт».

В колонию ввели спецназ. Пострадали сотни заключенных, сообщается о погибших

Сразу после начала бунта, колонию оцепили (членам Общественной наблюдательной комиссии, правозащитникам и родственникам заключенных говорили, что она закрыта на карантин). В колонию ввели спецназ ФСИН — по данным Глущенко, порядка 300 бойцов. ТАСС сообщал, что на территории колонии начались «ожесточенные столкновения» между заключенными и спецназом.

Мать одного из осужденных со слов сына рассказала «Дождю», что в них стреляют и «закидывают непонятными гранатами»: «Там такой шум, такой крик, там все кричат. Он кричал: „Мамочка, помоги, пожалуйста, нас тут убивают“». Мать другого осужденного сообщила, что спецназовцы подожгли жилые бараки. По словам Глущенко, в колонии шли «полномасштабные боевые действия» — заключенных избивали, заливали водой и травили собаками.

По данным «МБХ медиа», во время бунта пострадали порядка 300 заключенных из приблизительно 1200-1300 находящихся в колонии. Один из заключенных добавил, что во время бунта около 500 человек собрались на плацу жилой зоны. Когда их начали закидывать светошумовыми гранатами, около 200 человек порезали себе вены.

Заключенные сообщают о двух погибших. О погибших сообщал и Павел Глущенко. Baza писала, что на воротах перед одним из ангаров нашли повешенного заключенного. Официальных данных о пострадавших и погибших нет.

Продолжение В колонии Ангарска после бунта заключенных обнаружили тело погибшего

ФСИН отчиталась о подавлении бунта. Возбуждено уголовное дело

Вечером 10 апреля управление ФСИН по Иркутской области сообщило, что ситуация в колонии под контролем — хотя правозащитники отмечали, что на тот момент пожар и избиения в колонии продолжались. Позже пожар удалось потушить, о частичном подавлении бунта сообщила Baza. Во ФСИН утверждают, что осужденные «отказались от противоправных действий после проведения беседы».

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения»). Сейчас в колонии работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, оценивается ущерб от бунта.

Правозащитная организация «Общественный вердикт» призвала провести публичное расследование событий в ИК-15. По словам правозащитника из организации «Сибирь без пыток» Святослава Хроменкова, после действий ФСИН в ангарской ИК-15 заключенные из двух других колоний Иркутской области — ИК-14 и ИК-2 — также намерены поднять бунт.

Павел Мерзликин