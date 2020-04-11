В колонии Ангарска после бунта заключенных обнаружили тело погибшего

В ИК-15 Ангарска, где произошел бунт и пожар, обнаружили тело погибшего заключенного. Об этом «Интерфаксу» сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

Тело заключенного 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара. На трупе были признаки насильственной смерти, сказал Ингатенко. По его словам, мужчина мог быть убит другими заключенными. «Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией», — сказал омбудсмен.

В разговоре с ТАСС Ингатенко заявил, что причина смерти заключенного пока не установлена. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, осужденный покончил с собой.

По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

9-10 ряд заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск Иркутской области вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ, к заключенным применили силу. Сообщалось о нескольких сотнях пострадавших. Сами заключенные заявили о двух погибших. По факту беспорядков в ангарской колонии возбуждено уголовное дело.