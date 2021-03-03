Начальника колонии № 6 в Иркутске задержали по делу о пытках заключенного

В Иркутске задержали начальника исправительной колонии № 6 Алексея Агапова и начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа в рамках уголовных дел об издевательствах над заключенными, сообщает пресс-служба ФСИН России. Имена задержанных опубликовала «Тайга.инфо».

Главу ИК-6, как заявили во ФСИН, задержали по делу «о противоправных деяниях» со стороны осужденных в отношении другого заключенного Тахиржона Бакиева.

Как сообщал проект «Гулагу.нет», Бакиев подвергся пыткам в «режимном отряде» колонии после того, как его перевели туда из ангарской ИК-15. В отряде заключенные, сотрудничающие с администрацией, издевались над Бакиевым и порвали его Коран. Когда мужчина ушел из отряда и пожаловался двум сотрудникам колонии, те в ответ «применили силу к Бакиеву, связали его скотчем» и вернули в отряд, где заключенные при сотрудниках ФСИН избили его и изнасиловали шваброй.

Начальника оперативного отдела СИЗО-1 задержали по похожему делу «о противоправных деяниях» осужденных против заключенного Кежика Ондара. По данным следствия, которые приводит «Тайга.инфо», заключенные, сотрудничавшие с администрацией изолятора, изнасиловали Ондара, в том числе используя бутылку, палку и электрический кипятильник. Во время пыток кипятильник взорвался в прямой кишке заключенного, его госпитализировали.

В апреле 2020 года в Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима № 15, расположенной в Ангарске. Заключенные устроили акцию протеста из-за пыток в колонии, спецназ подавил бунт, сотни человек пострадали. После случившегося многих заключенных, в том числе Тахиржона Бакиева и Кежика Ондара, перевели в ИК-6 и СИЗО-1 в Иркутске, где против них применяли пытки.

Из-за пыток в исправительных колониях и СИЗО в Иркутской области следствие возбудило девять уголовных дел. Следователи установили 41 человека, причастного к насилию, 75 потерпевших и 90 очевидцев насилия, говорил в феврале директор ФСИН Александр Калашников. Также сотрудники ФСИН выявили 10 осужденных, применявших насилие к другим заключенным.

В феврале стало известно, что уволен начальник иркутского СИЗО № 1 Игорь Мокеев, за время службы которого, по данным правозащитников, в изоляторе пыткам подверглись более 100 человек.