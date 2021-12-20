Gulagu.net опубликовал новую запись с пытками из «секретного видеоархива ФСБ/ФСИН»

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Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале видео с кадрами пыток в одной из колоний в Красноярске. Представители проекта сообщили, что это «кадры из нового элемента секретного видеоархива ФСБ/ФСИН», который они получили накануне.

В одном эпизоде сотрудник ФСИН дает инструкции заключенным, которые сидят в карантинном отделении. Затем туда вводят мужчину, которого начинают избивать заключенные. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин подчеркнул, что пытки происходят под контролем сотрудников колонии, которые наблюдают за происходящим по видеокамерам.

В другом эпизоде показаны кадры, где, по словам Осечкина, заключенного умышленно выбрасывают из окна. На записи видна дата — 27 июля 2020 года. Спустя два дня человек, упавший с высоты, умер.

Ранее в декабре Владимир Осечкин сообщил, что Gulagu.net получил в свое распоряжение новый архив с пытками заключенных в системе ФСИН — около 200 гигабайт видеозаписей, свидетельствующих о пытках в Красноярске, Забайкалье и Приморье. Осечкин говорил, что сотрудники ФСИН предоставили правозащитникам доступ к служебной системе и архиву ведомства, что позволило им несколько месяцев наблюдать онлайн за более чем 60 учреждениями ФСИН.

В октябре Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток заключенных в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После публикации записей Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, а главу управления ФСИН в Саратовской области отправили в отставку. В ноябре президент РФ Владимир Путин уволил директора ФСИН России Александра Калашникова.

Как сообщило в декабре издание Baza, в местах лишения свободы в России распространили «воровской прогон» — обращение воров в законе ко всем заключенным. Воры в законе постановили не унижать заключенных, которые подверглись пыткам и изнасилованиям с одобрения сотрудников ФСИН.

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. Их предложили отнести к категории особо тяжких преступлений и наказывать лишением свободы до 12 лет.