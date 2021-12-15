Baza: воры в законе призвали не унижать заключенных, которые подверглись пыткам и изнасилованиям с одобрения сотрудников ФСИН

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В местах лишения свободы в России распространяется так называемый «воровской прогон» — обращение воров в законе ко всем заключенным — с призывом не понижать в тюремной иерархии тех, кто подвергся пыткам и изнасилованиям по требованию или с одобрения сотрудников ФСИН.

Копию обращения опубликовала Baza, его подлинность изданию подтвердила журналистка и правозащитница Ева Меркачева, а также один из пострадавших от пыток в туберкулезной больнице саратовского областного управления ФСИН. Имя этого человека не названо.

«Людей, которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются <…> Унижать и глумиться над ними, это не людское, ибо по человечески им можно только сочувствовать», — говорится в тексте «прогона» (орфография и пунктуация сохранены).

В «прогоне» также сказано, что заключенным, которые стали жертвами пыток и изнасилований, не стоит из страха оказаться изгоями идти на сотрудничество с администрацией тюрьмы или колонии и по ее требованию подвергать пыткам и изнасилованиям других арестантов.

По словам источника Baza, пострадавшего от пыток, это обращение было написано на воровской сходке, где присутствовал в том числе Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) — известный криминальный авторитет, получивший почти 10 лет лишения свободы по делу о вымогательстве. Где и когда происходила эта сходка, не уточняется.

В октябре 2021 года проект по защите прав заключенных Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Эти ролики проекту передал бывший заключенный, имевший доступ к камерам наблюдения в больнице.

Материалы Gulagu.net вызвали широкий резонанс. После их публикации было возбуждено несколько уголовных дел, ушел в отставку глава управления ФСИН Саратовской области. В конце ноября президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова.

В 2019 году Путин подписал закон о наказании для воров в законе. Этот закон дополнил Уголовный кодекс статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.