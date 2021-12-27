Правозащитники раскритиковали внесенный в Думу законопроект о пытках. Они требуют выделить этот состав преступления в отдельную статью

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Ведущие российские правозащитные организации подвергли критике законопроект о пытках, который неделю назад внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Соответствующее письмо опубликовано на сайте .

Законопроект предлагает ввести дополнения к уже существующим статьям о превышении должностных полномочий (286 УК РФ) и о принуждении к даче показаний (302 УК РФ) — в них появятся новые части о совершении этих преступлений «с применением пытки». Максимальным наказанием по этим статьям будет 12-летнее лишение свободы. Отдельной статьи о пытках он не предусматривает.

Правозащитники указывают, что такая версия законопроекта противоречит юридической логике.

«Пытки» рассматриваются не как самостоятельное преступление, а как крайняя степень тяжести «превышения должностных полномочий». И, таким образом, предлагается логика, что есть некое должностное полномочие, которое содержит риски превратиться в пытку. Однако таких полномочий у российских правоохранительных органов нет, и использование этой, по сути, суррогатной статьи УК сейчас — следствие безвыходности.

Авторы заявления призвали депутатов Госдумы внести в УК отдельную статью о пытках, предусмотреть квалифицирующие признаки — такие как групповые пытки или пытки по предварительному сговору, а также установить отсутствие сроков давности за такие преступления.

Заявление подписали более 30 правозащитников и организаций, среди которых , , Комитет против пыток, Московская Хельсинская группа.

О необходимости реформирования законодательства в части внесения туда наказания за пытки заключенных стали говорить после того, как проект Gulagu.net опубликовал видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской области. Через несколько недель после этого директор ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку.

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