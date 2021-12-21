Автор доносов на «Медузу» и «Важные истории» Александр Ионов вошел в новый состав Общественного совета при ФСИН

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Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и президент «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов стал членом Общественного совета при ФСИН России. Внимание на новый состав совета на сайте ведомства обратила правозащитница Марина Литвинович.

В обновленный состав совета также вошел Владимир Шаешников — бывший начальник управления ФСИН по Красноярскому краю. Как отмечает Литвинович, этот регион считается одним из самых «пыточных».

При этом из совета вывели правозащитниц Еву Меркачеву, которая входит в состав президентского Совета по правам человека и московскую ОНК, и Анну Каретникову — бывшего члена ОНК Москвы, помощницу главы московского управления ФСИН.

«Обе — делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное — хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали», — написала Литвинович.

Обновление Общественного совета при ФСИН произошло на фоне резонанса, вызванного публикацией правозащитным проектом Gulagu.net видео с пытками заключенных.

В октябре Gulagu.net рассказал о насилии над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После публикации Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, а в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. Вопрос пыток также обсуждался на заседании Совета по правам человека с участием президента РФ Владимира Путина.

20 декабря Gulagu.net опубликовал новую запись с пытками заключенных в одной из колоний в Красноярске. В местном управление ФСИН сообщили, что проводят проверку «по материалам, размещенным в сети Интернет и СМИ».

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