МИД России объявил о высылке двух немецких дипломатов

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Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в Москве.

В сообщении МИД сказано, что такое решение принято «в порядке симметричного ответа на недружественное решение правительства ФРГ», которое ранее объявило о высылке двух сотрудников посольства России в Германии. В ответ на эти действия российский МИД заявил «решительный протест» послу ФРГ в России Гезу фон Гайру.

Германия выслала российских дипломатов 15 декабря в связи с приговором предполагаемому офицеру ФСБ по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в Берлине в августе 2019 года.

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Красикова (он же «Вадим Соколов») по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти считают, что Красиков — офицер спецназа ФСБ «Вымпел», выполнявший приказ неназванного государственного органа России.

В МИД РФ заявили, что «категорически отвергают голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению».

В декабре 2019 года власти Германии уже высылали двух сотрудников посольства РФ в связи с убийством Зелимхана Хангошвили. В ответ Россия выслала двух немецких дипломатов.

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