Издание The Insider оштрафовали на полмиллиона рублей за отсутствие маркировки о статусе «иноагента»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Таганский суд Москвы оштрафовал издание за отсутствие маркировки о статусе «иностранного агента». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московских судов.

Суд признал The Insider виновным в нарушении порядка деятельности СМИ, выполняющего функции «иноагента» (часть 1 ), и назначил изданию два штрафа на 500 тысяч рублей каждый, сообщила пресс-служба московских судов.

При этом в картотеке Таганского суда содержится только один протокол в отношении The Insider. Решение по нему вынесено 14 декабря. «Апология протеста» сообщила, что в этот день в суде рассматривали лишь один протокол на The Insider и назначили только один штраф в 500 тысяч рублей.

О том, что на издание составили протокол о нарушении закона об «иноагентах», стало известно в ноябре. Тогда ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор сообщил, что ведомство попросило заблокировать The Insider. Позднее агентство исправило свою новость, а Роскомнадзор уточнил, что может потребовать блокировки The Insider в дальнейшем.

Минюст включил The Insider в список СМИ-«иноагентов» в июле. Тогда шеф-редактор издания Роман Доброхотов говорил, что оно не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку зарегистрировано в Латвии.

The Insider начал работу в 2013 году, издание специализируется на журналистских расследованиях. Самые известные из них — выпущенные вместе с группой Bellingcat расследования о причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом, отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а также отравлению Алексея Навального.

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