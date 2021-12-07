Прокуратура Германии запросила пожизненный срок для предполагаемого офицера ФСБ. Его обвиняют в убийстве чеченского полевого командира в Берлине

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Прокуратура Германии потребовала пожизненное заключение для 56-летнего россиянина Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщают Die Zeit и немецкий русскоязычный телеканал OstWest.

Прокуратура попросила признать подозреваемого виновным в убийстве и незаконном владении оружием. По данным ведомства, «Вадим Соколов» на самом деле является высокопоставленным офицером спецназа ФСБ «Вымпел» Вадимом Красиковым, который приехал в Берлин по поддельным документам. Ранее о причастности подозреваемого к российским спецслужбам сообщал расследовательский проект .

Обвинение считает, что Красиков получил приказ от неустановленного государственного органа России убить Хангошвили из мести и «чувства вражды» российских властей по отношению к бывшему полевому командиру.

Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны и получил убежище в Берлине, застрелили 23 августа 2019 года. Вскоре после убийства был задержан Вадим Красиков. По версии следствия, подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде в берлинском парке Тиргартен и сделал три выстрела.

Журнал Spiegel и Bellingcat писали о втором подозреваемом по этому делу — Романе Д. (Роман Демьянченко) из Петербурга. Предполагается, что он участвовал в подготовке убийства Хангошвили.

Россия обвинения в причастности к случившемуся отвергает. Президент Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, назвал погибшего «жестоким, кровавым человеком», а также одним из организаторов взрывов в московском метро. Власти Германии обвиняли правительство России в нежелании сотрудничать. Из-за этого в декабре 2019 года двух Берлин выслал двух сотрудников российского посольства. Москва ответила симметрично.

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