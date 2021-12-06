Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями накануне переговоров Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями и выразил мнение, что от предстоящих переговоров президентов двух стран вряд ли стоит ожидать прорывов.

«Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно», — заявил Песков в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

«Здесь очень важно не предаваться каким-то таким экзальтированным, эмоциональным ожиданиям», — добавил Песков.

При этом он отметил, что президент России Владимир Путин «с большим интересом» выслушает предложения лидера США Джо Байдена по урегулированию кризиса вокруг российско-украинских отношений.

«Снять напряженность можно только одним путем — понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем», — сказал Песков.

Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря проведут переговоры в формате видеозвонка. Для этого будет использоваться закрытая линия видеосвязи, которая ранее бездействовала.

На Западе в последние недели сообщают об очередном наращивании российских войск на границах с Украиной. Как утверждают источники западных СМИ, Россия планирует вторжение в Украину в начале 2022 года.

В ноябре Путин заявил, что России удалось создать на Западе «известное напряжение», отметив, что обычно западные страны «поверхностно» относятся к предупреждениям Москвы не пересекать «красные линии». Байден ответил, что не признает ничьи «красные линии».

Предыдущие переговоры Путина и Байдена прошли в июне 2021 года в Женеве. Тогда лидеры двух стран встретились лично. Эта встреча также произошла вскоре после того, как на Западе заявляли о том, что Россия стягивает войска к украинским границам.

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