Фильм о «дворце Путина» стал самым популярным роликом 2021 года в российском ютьюбе

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Видеосервис YouTube представил статистику наиболее популярных роликов 2021 года. В России топ по трендам (вкладка Trending videos) возглавил фильм-расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки», вышедший на канале Алексея Навального. С января он набрал более 119 миллионов просмотров.

Дворец для Путина. История самой большой взятки Алексей Навальный

В ленте утверждалось, что под Геленджиком специально для президента РФ построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Владимир Путин публично опровергал, что ему принадлежит эта недвижимость. Затем владельцем дворца объявил себя миллиардер и друг детства президента Аркадий Ротенберг.

В тройку топовых видео YouTube также вошли выпуск шоу «Что было дальше?» с Александром Гудковым и Антоном Лапенко (более 31 миллиона просмотров) и интервью Юрия Дудя с Ивангаем (более 21 миллиона просмотров).

Первое место среди музыкальных клипов занял Султан Лагучев с композицией «Горький вкус» (125 миллионов просмотров). Второе и третье места достались клипам «Дуло» от Моргенштерна и «Чао! Чао!» Супер Жорика (более 80 миллионов просмотров каждый).

Полностью статистика доступна по этой ссылке.

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