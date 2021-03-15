Кинокритики решили вручить Навальному премию «Белый слон» за «новаторские фильмы-расследования» В ответ Союз кинематографистов вышел из числа учредителей премии

Алексей Навальный / YouTube

Экспертный совет национальной премии кинокритики и кинопрессы сообщил о конфликте с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, учредившей премию. Заявление совета опубликовано на сайте некоммерческой организации «Гильдия неигрового кино и телевидения».

Конфликт начался после того, как экспертный совет премии, куда входят члены Союза кинематографистов, а также критики и журналисты, не состоящие в нем, при обсуждении премии за 2020 год решил присудить Алексею Навальному и его творческой группе специальный приз «Событие года» «за серию новаторских документальных фильмов-расследований».

Это решение впервые за 22 года существования премии вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением Гильдии. Кроме того, Союз кинематографистов РФ настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков — не членов этой организации. Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета.

После долгих обсуждений, сказано в заявлении, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов решил вывести организацию из числа учредителей премии, чтобы «избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов». Своим решением он «подтвердил абсолютную независимость премии».

Судя по заявлению Разлогова от 25 февраля, глава гильдии объяснял разлад тем, что экспертный совет «Белого слона» выступал за то, чтобы ведущую роль в нем играли «критики и эксперты, не являющиеся членами Союза кинематографистов России, и соответственно Гильдии киноведов и кинокритиков».

В заявлении экспертного совета премии сказано, что «возникшее противостояние наносит ущерб репутации Гильдии, остающейся заложником архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов РФ». Представители совета также заявили, что берут на себя ответственность «за присуждение премии „Белый слон“ по итогам 2020 года, а также за ее будущее».

Заявление экспертного совета подписали более 40 человек, в том числе один из основателей журнала «Сеанс» Любовь Аркус, кинокритики Антон Долин, Юрий Богомолов и Юрий Гладильщиков.

Газета «Собеседник» сообщила в феврале, что на премию «Белый слон» предложили выдвинуть фильм , выпущенный в январе командой Алексея Навального. В Союзе кинематографистов России заявили, что это не соответствует действительности, поскольку на премию за 2020 год принимаются только фильмы, «впервые публично показанные в России в период с 1 января по 31 декабря 2020 года».

Правление Союза кинематографистов России возглавляет режиссер Никита Михалков.

Александр Бакланов