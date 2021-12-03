Неонациста Тесака посмертно обвинили в трех убийствах

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Следственный комитет посмертно предъявил обвинение в трех убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца обвиняемого.

По его словам, Сергея Марцинкевича вызвали в СК, где предложили подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, то есть в связи со смертью подозреваемого. Отец Тесака отказался это сделать. Он рассчитывает с помощью судебного процесса привлечь внимание к обстоятельствам смерти сына, сказал Михальчик, добавив, что отец Марцинкевича уверен в невиновности сына.

Любое сомнение в виновности обвиняемого трактуются в его пользу. В нашем случае основанием для обвинений стали явки с повинной, которые написал Максим в красноярской колонии. Мы считаем, что они были написаны под пытками. Более того, после смерти Максима у него во рту нашли записку, где он заявляет, что оговорил себя под воздействием пыток. С учетом резонанса этого дела полагаю, что в суде оно будет слушаться с участием присяжных заседателей.

Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. Семья и адвокат утверждали, что на его теле нашли следы пыток.

В Следственном комитете говорили, что перед смертью Тесак признался, что причастен к двум двойным убийствам. Следствие предположило, что Марцинкевич покончил с собой, и отказалось расследовать его гибель.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки: одну адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке он сообщил, что оговорил себя и своих соратников, рассказав следователям о совершенных убийствах. Ее нашли во рту мертвого Марцинкевича. По данным «Коммерсанта», Марцинкевич оформил девять явок с повинной.

В декабре 2020 года на основе показаний неонациста в Москве, Сочи и Тюмени задержали шестерых предполагаемых соратников Тесака, подозреваемых в серии убийств. Марцинкевич проходил как свидетель по этому делу, сейчас же он стал обвиняемым.