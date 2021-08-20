Соратник Навального Олег Степанов получил год ограничения свободы по «санитарному делу»

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Преображенский суд Москвы назначил бывшему главе московского Олегу Степанову год ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Степанову запретили покидать Москву, выходить из дома по ночам, менять место проживания и участвовать в массовых акциях. Также его обязали дважды в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции, пишет «Медиазона».

Фигурантов «санитарного дела» обвиняют в том, что он призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального, прошедшую в Москве 23 января, и таким образом подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее по «санитарному делу» были осуждены соратники Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш (получили по полтора года ограничения свободы), Николай Ляскин (год ограничения свободы), а также брат политика Олег Навальный (год лишения свободы условно).

По делу также проходят председатель связанного с Навальным профсоюза « » Анастасия Васильева, московский муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Им приговоры еще не вынесены.

Соболь после вынесения приговора по «санитарному делу», как сообщалось, уехала из России. Сама она эту информацию не комментировала.

Степанову в июне запретили начать сбор подписей для выдвижения в Госдуму из-за так называемого «закона против ». Он запрещает участвовать в выборах людям, которые работали в организациях, объявленных экстремистскими.

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