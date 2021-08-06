Олег Навальный получил год условно по «санитарному делу»

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Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального, к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год по «санитарному делу».

Прокуратура просила дать Навальному год условно с испытательным сроком три года.

Защита Навального заявила, что будет обжаловать приговор.

«Санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Всего в «санитарном деле» фигурантов. Приговоры уже получили Любовь Соболь (ограничение свободы на 1,5 года) и Николай Ляскин (ограничение свободы на один год).

Олег Навальный в декабре 2014 года был осужден на 3,5 года колонии по (его брат тогда получил условный срок). Навальный вышел из колонии в июне 2018 года.

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