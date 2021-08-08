«Интерфакс»: Любовь Соболь уехала из России

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Соратница Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на слова неназванного источника.

«По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул», — сказал собеседник агентства. Ранее об отъезде Соболь в Стамбул сообщил источник телеканала РЕН, по информации которого, она «улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа». Телеканал RT, тоже со ссылкой на источник, сообщил точное время, когда Соболь улетела из Внуково, — 20:20. По информации РЕН, в Стамбуле Соболь собиралась сделать пересадку.

Сама Соболь пока не подтверждала эту информацию. Она не ответила на вопросы журналистов «Медузы».

Соратник Навального Леонид Волков, к которому «Медуза» также обратилась за комментарием, сказал, что у него нет никакой информации об отъезде Соболь.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Суд запретил Соболь выезжать за пределы Москвы и Московской области. В апреле суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно, признав ее виновной в проникновении в жилище с применением насилия.

После вынесения приговора по «санитарному делу» Соболь 4 августа сказала в эфире «Эха Москвы», отвечая на вопрос о возможном отъезде, что «сегодня я здесь», в Москве, а «дальше посмотрим». Она пообещала продолжить «работать, говорить правду и бороться с коррупцией». «А в каких условиях — из-под домашнего ареста, из тюрьмы, из-за границы, из Москвы, с браслетом, без браслета — мне кажется, это уже второстепенный вопрос», — говорила она.

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