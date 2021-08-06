Соратника Навального Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»
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Вынесен приговор еще одному фигуранту так называемого санитарного дела. Соратнику Навального Николаю Ляскин суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Ляскину запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать за пределы Москвы и Московской области без разрешения.
Гособвинение просило для Ляскина наказание в виде двух лет ограничения свободы.
«Санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Фигурантами «санитарного дела» являются Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Николай Ляскин, Анастасия Васильева, Кира Ярмыш, Дмитрий Барановский, Мария Алехина и Люся Штейн.
3 августа Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для Соболь два года ограничения свободы.