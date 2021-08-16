Кира Ярмыш получила полтора года ограничения свободы по «санитарному делу»

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Преображенский суд Москвы назначил Кире Ярмыш, пресс-секретарю оппозиционного политика Алексея Навального, полтора года ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе суда.

Ярмыш запрещено менять место жительства без уведомления, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Она также обязана раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.

Ранее по «санитарному делу» были осуждены соратники Навального Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также брат политика Олег Навальный. Соболь получила полтора года ограничения свободы, Ляскин — год ограничения свободы, Олег Навальный — год лишения свободы условно.

По делу также проходят соратники Навального Олег Степанов и Анастасия Васильева, московский муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Им приговоры еще не вынесены.

«Санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального, прошедшую в Москве 23 января, и таким образом подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

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