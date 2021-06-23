Бывшему главе московского штаба Навального Олегу Степанову не позволили начать сбор подписей для выдвижения в Госдуму из-за «закона против ФБК»

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Окружная избирательная комиссия по Нагатинскому одномандатному округу Москвы отказала бывшему главе Олегу Степанову в открытии избирательного счета для сбора подписей перед выборами в Госдуму. Об этом команда Степанова сообщила в его телеграм-канале.

19 июня соратники Степанова подали в комиссию документы для выдвижения Степанова в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 201. «Они приняли документы. После чего — замолкли. Мы ждали три дня, и сегодня за 10 минут до закрытия избиркома получили ответ», — говорится в телеграм-канале Степанова.

Комиссия отказала Степанову в открытии избирательного счета, сославшись на то, что в выборах запрещено участвовать гражданам, причастным к деятельности экстремистской организации, в отношении которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности.

«Но в отношении меня нет никакого решения о причастности к экстремистской деятельности! Нет, не было и не факт, что будет. Более того, даже решение в отношении не вступило в законную силу и может не успеть вступить до конца выборов!» — говорится в телеграм-канале Степанова.

Его команда собирается оспорить решение избирательной комиссии в суде.

Олег Степанов с января находится под домашним арестом по .

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании ФБК, и региональных штабов Алексея Навального экстремистскими организациями, а также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который называют «законом против ФБК». Он запрещает участвовать в выборах людям, которые работали в «экстремистских» организациях или помогали им — например, отправляя пожертвования.

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