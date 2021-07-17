«Ростех» показал фрагмент нового российского истребителя. В его прицеле отражается судно, похожее на подошедший к Крыму британский эсминец

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Госкорпорация «Ростех» показала в своих соцсетях фрагмент нового российского истребителя.

На изображении видна зеркальная панель, в которой отражается корабль. Как отмечает ТАСС, он похож на британский эсминец «Дефендер», прошедший недавно у берегов Крыма. Изображение сопровождает надпись на английском «See you», которую можно перевести как «Увидимся» или «Вижу тебя».

На изображении присутствует деталь, напоминающая оптико-электронную прицельную систему истребителя. Она используется для наведения авиационных средств поражения на наземные и морские цели, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ростех» официально представит новый истребитель 20 июля, в первый день международного авиасалона МАКС-2021 в Жуковском. Источник ТАСС сообщал, что это будет первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель-«невидимка», обладающий сверхзвуковой скоростью. «Ростех» опубликовал первое фото нового самолета 15 июля.

23 июня Минобороны России заявило, что британский эсминец «Дефендер» нарушил российскую границу в Черном море вблизи Крыма. По данным военных, по курсу эсминца была выполнена предупредительная стрельба и «предупредительное бомбометание», после чего он покинул российские территориальные воды.

В Минобороны Великобритании отрицали, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Британские военные заявили, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международное право. Из-за инцидента британской посол в Москве был вызван в МИД России, где ему выразили «решительный протест».

По информации The Daily Telegraph, решение о проходе эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма принимал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент с эсминцем провокацией. «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой войны», — добавил он.

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