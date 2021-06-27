Секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма нашли на автобусной остановке

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Корпорация «Би-би-си» опубликовала выдержки из засекреченных военных документов, касающихся прохода британского эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма.

Папку промокших документов, в общей сложности почти 50 страниц, нашли на автобусной остановке в английском графстве Кент 22 июня — за день до инцидента в Черном море. По сведениям «Би-би-си», документы принадлежали высокопоставленному чиновнику из министерства обороны Великобритании. В редакцию папку передал нашедший ее прохожий, когда осознал значимость этих материалов.

Согласно обнаруженным документам, операция по проходу эсминца «Дефендер» из Одессы в Батуми называлась «Op Ditroite» и британские военные обсуждали два варианта маршрута корабля. Первый описывался как «безопасный и профессиональный», прямой маршрут, который позволил бы продемонстрировать, что Великобритания считает воды вблизи Крыма украинскими.

Второй вариант предполагал проход эсминца вдали от Крыма для избежания конфронтации с Россией. Однако в этом случае, отмечали военные, могло сложиться мнение, что Великобритания «испугалась» и де-факто признает крымские территориальные воды российскими.

В итоге военные решили остановиться на первом варианте. В плане также обсуждалась возможная ответная реакция России на проход эсминца, которая описывалась как «безопасная и профессиональная», так и «небезопасная и непрофессиональная».

Британское правительство подтвердило факт потери секретных документов и заявило, что проводит расследование по этому поводу.

23 июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец «Дефендер» нарушил российскую границу в Черном море у мыса Фиолент в Крыму. По данным военных, корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу эсминца, после чего тот покинул российские территориальные воды.

В Минобороны Великобритании отрицали, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Британские военные заявили, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Из-за инцидента британского посла в Москве вызвали в МИД РФ, выразив ему «решительный протест».

По сведениям The Daily Telegraph, решение о проходе эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма принимал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

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