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МИД России выразил послу Великобритании «решительный протест» из-за прохода эсминца рядом с побережьем Крыма

Источник: Министерство иностранных дел РФ

24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за британского эсминца «Дефендер», который 23 июня прошел рядом с побережьем Крыма в Черном море.

Как сообщается на сайте МИД, Броннерт «был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ».

Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.

Как пишет «Интерфакс», Броннерт пробыла в здании МИД около получаса. Она покинула его, отказавшись от комментариев.

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Что произошло в Черном море

Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

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