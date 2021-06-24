МИД России выразил послу Великобритании «решительный протест» из-за прохода эсминца рядом с побережьем Крыма
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24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за британского эсминца «Дефендер», который 23 июня прошел рядом с побережьем Крыма в Черном море.
Как сообщается на сайте МИД, Броннерт «был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ».
Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.
Как пишет «Интерфакс», Броннерт пробыла в здании МИД около получаса. Она покинула его, отказавшись от комментариев.