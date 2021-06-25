The Telegraph: решение о проходе британского эсминца вблизи Крыма принял Борис Джонсон

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Решение о проходе эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма принималось лично премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и было доведено до военного командования еще за два дня до инцидента. Об этом газете The Daily Telegraph сообщил источник в Минобороны страны.

По сведениям издания, маршрут прохода эсминца был разработан и предложен министром обороны Беном Уоллесом. Однако против этого плана выступил глава британского МИДа Доминик Рааб, который посчитал, что Москва может использовать инцидент в собственных интересах.

В итоге финальное решение оставили за премьер-министром, который 21 июня санкционировал «мирный проход корабля через эти воды». Сам Джонсон и его представители это официально пока не подтверждали.

23 июня Минобороны РФ обвинило британский эсминец «Дефендер» в нарушении российской границы в Черном море у мыса Фиолент в Крыму. По данным военных, корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу эсминца, после чего тот покинул российские территориальные воды.

Минобороны Великобритании отрицало, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Британские военные утверждали, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Из-за инцидента британского посла в Москве вызвали в МИД РФ, выразив ему «решительный протест».

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Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

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