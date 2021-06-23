Минобороны России: британский эсминец нарушил границу в Черном море. Против него применили «предупредительное бомбометание»

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Эсминец «Дефендер» ВМС Великобритании на три километра вошел в территориальную зону РФ в Черном море, объявило российское Минобороны.

Британский корабль не реагировал на предупреждения «о применении оружия в случае нарушения государственной границы», цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы Минобороны.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

После предупредительной стрельбы и бомбометаний в 12:23 британский корабль, заявило Минобороны, все-таки покинул территориальную зону России.

Обновление: В связи с инцидентом с эсминцем военный атташе посольства Великобритании вызван в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

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