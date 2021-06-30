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Владимир Путин считает инцидент с проходом британского эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма провокацией. Об этом президент РФ заявил в ходе прямой линии.

При этом Путин заявил, что в провокации участвовали не только британцы, но и американцы.

Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны.

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Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

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