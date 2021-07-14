К сотрудникам белорусского правозащитного центра «Весна» пришли с обысками

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Утром 14 июля у нескольких сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна» прошли обыски. Об этом сообщается в телеграм-канале «Весны».

Обыски, в частности, прошли у юриста правозащитного центра «Весна» Владимира Лабковича, правозащитника Валентина Стефановича, гродненского правозащитника Виктора Сазонова. Также сообщается, что пропала связь с Алесем Беляцким, лидером «Весны».

После обыска Валентина Стефановича сотрудники правоохранительных органов увезли с собой.

В отношении «Весны» в марте было возбуждено уголовное дело по статье 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Связаны ли проходящие обыски с этим делом, пока не поясняется.

8 июля обыски прошли у сотрудников белорусского издания «Наша Нива», его сайт был заблокирован. «Наша Нива» через несколько дней после обысков объявила о прекращении работы издания в Беларуси.

В мае белорусские власти заблокировали сайт Tut.by, а счета компании заморозили. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. МВД Беларуси требует признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания. Бывшая команда Tut.by запустила новое медиа — Zerkalo.io

Tut.by, «Наша Нива» и правозащитный центр «Весна» активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег