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Бывшие сотрудники Tut.by, крупнейшего в Беларуси новостного ресурса, приостановившего работу из-за давления властей, объявили о запуске нового СМИ — Zerkalo.io.

Соцсети Tut.by, над которыми бывшие сотрудники издания сохранили контроль, станут соцсетями Zerkalo.io и в будущем сменят название.

И, пожалуй, главное. Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда Tut.by сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем. Но мы верим. И пока вы с нами, мы будем продолжать.

Сайт Tut.by 18 мая был заблокирован, а счета компании заморозили. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. МВД Беларуси требует признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания.

В день, когда Zerkalo.io объявило о запуске, белорусское министерство информации заблокировало сайт «Нашей Нивы» — издания, которое так же, как и Tut.by, активно освещало протесты в Беларуси, начавшиеся после выборов президента в августе 2020 года.

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