МВД Беларуси потребовало признать экстремистскими материалы Tut.by. Месяц назад издание заблокировали, а 15 его сотрудников задержали

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МВД Беларуси обратилось в Центральный районный суд Минска с требованием признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и издания. Об этом сообщила редакция Tut.by.

В заявлении сказано, что в феврале 2021 года МВД обнаружило на сайте и в соцсетях Tut.by «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь». Ведомство направило их на оценку в Республиканскую экспертную комиссию и получило экспертное заключение в мае.

Комиссия пришла к выводу, что в представленных материалах Tut.by содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко», «осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении» и представителей власти. «Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни», — заявила комиссия.

К каким именно материалам Tut.by возникли претензии, редакция издания не уточняет. Они перечислены в приложении к заявлению МВД в суд; приложение занимает 77 страниц. 17 июня с ними ознакомились представители Tut.by, но скопировать информацию им не позволили.

Заседание по заявлению МВД пройдет в Центральном районном суде Минска 24 июня.

Tut.by — крупнейшее белорусское новостное издание. 18 мая его сайт был заблокирован. В офисы Tut.by и связанных с ним проектов, а также домой ко многим сотрудникам издания пришли с обысками представители Комитета госконтроля Беларуси.

Обыски были связаны с делом об уклонении от уплаты налогов. По нему задержали 15 человек, связанных с Tut.by. Среди них были гендиректор издания Людмила Чекина и главред Марина Золотова. Серверы Tut.by были изъяты, счета арестованы.

Разгром Tut.by произошел на следующий день после годовщины смерти основателя компании Юрия Зиссера. Его вдова Юлия Чернявская также стала фигуранткой уголовного дела, она находится под домашним арестом.

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