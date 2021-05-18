Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Против руководителей Tut.by — одного из самых посещаемых информационных сайтов в Беларуси — возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Белорусский Комитет государственного контроля (КГК) заявил, что юридическое лицо редакции, которое в 2019 году стало резидентом (это предусматривает льготное налогообложение), получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов». И в результате «необоснованного использования государственной поддержки» причинило государству «ущерб в особо крупном размере». У компании отозвали статус резидента парка.

Сайт Tut.by заблокирован. Днем 18 мая он оказался недоступен для пользователей — как из Беларуси, так и из других стран, включая Россию (в том числе при использовании VPN). Вскоре у сайта появилось «зеркало» — альтернативный адрес в интернете, — где сотрудники Tut.by ведут онлайн-трансляцию происходящего с их редакцией. Позже стало известно, что министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту, поскольку «генеральная прокуратура [Беларуси] установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации».

К сотрудникам редакции, включая главного редактора Tut.by, белорусские силовики пришли с обысками. Несколько редакторов сайта, в том числе главред Марина Золотова, сообщили, что к ним пришли сотрудники белорусского Департамента финансовых расследований, а в их квартирах проходят обыски. Дверь на этаже Марины Золотовой была выломана. Также не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе редакции, когда в него вошли силовики. Двери в офис заклеены полиэтиленом. Перестали выходить на связь и несколько журналистов и фотографов издания, которые приехали к офису Tut.by после начала обысков. Нет связи и с Юлией Чернявской — вдовой основателя компании Tut.by Юрия Зиссера.

Обновление. Во время обыска у корреспондента Tut.bу Елены Толкачевой сотрудники Департамента финансовых расследований предъявили постановление о его проведении, в котором говорится, что уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Тут Бай Медиа» Людмилы Чекиной и главного бухгалтера Анжелы Асад, которые «при соучастии иных лиц уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере», сообщило издание Onliner. Марина Золотова, возможно, тоже проходит по делу, сообщает Tut.by.

Силовики также пришли в связанные с Tut.by компании. Они пришли в офисы Av.by (белорусский сайт о покупке и продаже автомобилей), Rabota.by (сайт вакансий) и Hoster.by. Последний — это крупнейший регистратор и администратор белорусских доменных зон .by/.бел. Он является отделом хостинга материнской компании редакции — Центра электронного бизнеса Tut.by — и, по собственным данным, обслуживает более 60% всех белорусских сайтов. Сотрудник Av.by, работавший удаленно, услышал по онлайн-связи во время планерки шум и требования выключить телефоны, после чего связь с офисом прервалась.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в поддержку редакции, назвав происходящее «умышленным убийством» независимого издания. «Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров», — заявила Тихановская.

В ноябре 2020 года в Минске задержали, а затем осудили журналистку Tut.by Катерину Борисевич. Она написала статью о Романе Бондаренко, погибшем после задержания белорусскими силовиками во время протестов из-за итогов президентских выборов в Беларуси. 2 марта 2021 года суд Московского района Минска признал Борисевич виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (в ее статье упоминались результаты медицинского освидетельствования Бондаренко) и приговорил к 6 месяцам колонии, а также штрафу. С учетом времени, отбытого под арестом, Борисевич должна выйти на свободу 19 мая 2021 года.

В декабре 2020 года белорусский суд лишил Tut.by статуса СМИ. С иском в суд обратилось министерство информации страны. Основанием для иска стали вынесенные сайту предупреждения из-за якобы недостоверной информации в нескольких материалах, выпущенных в августе и сентябре и посвященных президентским выборам в Беларуси. Однако редакция продолжила работу.

Тогда же, в декабре 2020 года, белорусские силовики задержали руководство «Пресс-клуба» — образовательной площадки для журналистов. Она занимается проведением профессиональных тренингов и лекций. Основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую 22 декабря задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Беларусь из отпуска. Слуцкую, а также еще нескольких сотрудников, обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Все они находятся под арестом — за исключением Сергея Якупова, гражданина России, которого выслали из Беларуси.

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Петр Лохов