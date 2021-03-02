В Минске врача и журналистку приговорили к реальным срокам за разглашение информации о смерти активиста Романа Бондаренко

Московский районный суд Минска приговорил к реальным срокам журналистку Tut.by Екатерину Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина по делу о разглашении врачебной тайны о смерти активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщает издание Tut.by.

Борисевич получила шесть месяцев колонии и штраф в размере 100 базовых величин (примерно 1150 долларов), Сорокин — два года колонии с отсрочкой на год и штраф в размере 50 базовых величин. Врача освободили в зале суда под подписку о невыезде.

На рассмотрение дела ушла примерно неделя. Процесс проходил в закрытом режиме. Поддержать фигурантов дела приезжали европейские дипломаты.

31-летний активист Роман Бондаренко умер в минской больнице скорой помощи в ноябре 2020 года. Незадолго до этого его избили люди, пытавшиеся снять красно-белые ленточки с забора на . Борисевич и Сорокина обвинили в разглашении врачебной тайны о состоянии Бондаренко.

Поводом для уголовного дела стала статья Борисевич, в которой утверждалось со ссылкой на медицинские документы, что в крови Бондаренко не обнаружили этанола, хотя власти заявляли, что он был пьян. Сорокин дежурил в больнице в ночь, когда привезли Бондаренко. По версии белорусской прокуратуры, именно Сорокин передал журналистке информацию о состоянии активиста.

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