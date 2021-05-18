На руководителей Tut.by завели уголовное дело о неуплате налогов

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Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителей Tut.by, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет государственного контроля (КГК).

У ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» с 2019 года был статус резидента Парка высоких технологий, предусматривающий льготное налогообложение. КГК считает, что компания получила выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов» Парка.

«В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в заявлении.

С 19 мая наблюдательный совет Парка отозвал у компании статус резидента.

Tut.by — один из самых посещаемых информационных ресурсов в Беларуси. В декабре 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.

Ранее 18 мая стало известно, что в редакции и дома у журналистов, в том числе у главного редактора Tut.by Марины Золотовой, проходят обыски.

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