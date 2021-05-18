К журналистам Tut.by пришли с обысками

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Утром 18 мая в Минске начались обыски у журналистов Tut.by — одного из крупнейших независимых изданий Беларуси.

Оперативные мероприятия проводят сотрудники Департамента финансовых расследований.

Обыски идут в редакции и дома у журналистов, в том числе у главного редактора Tut.by Марины Золотовой. Также силовики обыскивают офис Hoster.by и региональные офисы Tut.by, сообщает издание.

В пресс-службе Комитета госконтроля Беларуси заявили, что обнародуют информацию об обысках позже.

Tut.by — один из самых посещаемых информационных сайтов в Беларуси, он работает с 2000 года. В декабре 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.

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