Издание «Наша нива» объявило о прекращении работы в Белоруссии. Несколько дней назад у его сотрудников прошли обыски
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Редакция издания «Наша нива» прекратит работу в Белоруссии из соображений безопасности. Об этом на пресс-конференции заявила директор издания Анастасия Ровдо.
По словам Ровдо, та часть сотрудников, которая сейчас находится в Белоруссии, временно не работает.
К счастью, когда к нам пришли, сотрудники за границей смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, мы немного перегруппировались.
Ровдо отметила, что руководство хочет возродить редакцию в новом формате за пределами страны. Сотрудникам, которые сейчас находятся в Белоруссии, редакция дала время, чтобы решить, готовы ли они уехать за границу для продолжения работы.
8 июля в редакции и дома у некоторых сотрудников «Нашей нивы» прошли обыски. Четырех человек, в том числе главного редактора Егора Мартиновича, задержали по подозрению в организации действий, нарушающих общественный порядок. Сайт «Нашей нивы» заблокировали.
В середине мая в Белоруссии заблокировали независимый новостной портал Tut.by, а против его руководителей возбудили уголовное дело о неуплате налогов. МВД потребовало признать материалы издания «экстремистскими». 8 июля команда Tut.by объявила о запуске нового медиа — Zerkalo.io.