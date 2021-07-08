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Утром 8 июля перестал открываться сайт белорусского независимого издания «Наша нива». Он недоступен как из Беларуси, так и из-за рубежа. Министерство информации Беларуси заявило, что заблокировало его на основании уведомления Генеральной прокуратуры. Причиной Мининформ назвал распространение запрещенной информации. Какой именно, ведомство не уточнило.

В офисе и дома у сотрудников «Нашей Нивы» начались обыски. Главный редактор задержан. Силовики пришли в офис издания и изъяли бухгалтерию. Главного бухгалтера Ольгу Ракович повезли на обыск. Также обыск проходит у редактора Андрея Скурко. Еще несколько журналистов не выходят на связь. Главный редактор Егор Мартинович задержан, у него дома тоже идет обыск. С чем связаны следственные действия, пока неизвестно.

Кроме того, 8 июля белорусские силовики пришли еще в два региональных издания — «Брестскую газету», которая выходит в Бресте, и Intex-Press, которое пишет о Барановичах. Подробности пока неизвестны. Известно, что в Intex-Press проводят обыски сотрудники КГБ.

В мае аналогичным образом был разгромлен Tut.by — крупнейшее онлайн-издание Беларуси. 18 мая к сотрудникам Tut.by пришли с обысками, сайт издания был заблокирован. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием. Среди них были гендиректор Tut.by Людмила Чекина, главбух Анжела Ассад и главред Марина Золотова.

В середине июня МВД потребовало признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания. Рассмотрение иска МВД было отложено из-за подачи встречного ходатайства адвокатами Tut.by.

«Наша нива» — одно из самых популярных белорусских СМИ. Издание публикуется на белорусском языке. Оно было создано в 1991 году и позиционирует себя как новая итерация белорусскоязычного издания «Наша нива», которое выходило в 1906-1915 годах и в котором публиковались многие классики белорусской литературы. В 2018 году «Наша нива» прекратила выпуск бумажной версии, оставшись только онлайн-изданием.

После президентских выборов в августе 2020 года издание блокировали, а его сотрудников задерживали. Журналистка «Нашей нивы» Наталья Лубневская была ранена резиновой пулей в первые дни протестов после выборов. Главред Егор Мартинович тогда же был задержан на двое суток (его признали участником несакционированной акции и оштрафовали). Позднее Мартиновича еще дважды — в октябре 2020-го и в марте 2021-го — задерживали на протестных акциях вместе с фотографом «Нашей нивы» Надеждой Бужан.

Что случилось в Натальей Лубневской Журналистку Наталью Лубневскую во время протестов в Минске ранили резиновой пулей Уголовного дела до сих пор нет — зато изданию, где работает Лубневская, грозит штраф

В сентябре 2020 года Мартинович стал подозреваемым по делу о клевете на Александра Барсукова, который тогда занимал пост замглавы МВД Беларуси. Дело возбудили из-за интервью, которое дал «Нашей ниве» диджей Владислав Соколовский, получивший 10 суток ареста за песню «Перемен!» на провластном митинге в Минске перед президентскими выборами 9 августа. Соколовский заявил, что в изоляторе на Окрестина его бил лично Барсуков.

Мартинович был задержан по уголовному делу, трое суток провел в изоляторе на Окрестина. Потом его отпустили, запретив выезд за рубеж. Впрочем, Мартинович и сам принципиально не собирался уезжать из Беларуси. «Мы опубликовали честный материал, и то, что мне нужно отсидеть для справедливости — ну окей, придется отсидеть, это издержки, которых невозможно избежать», — говорил он «МБХ медиа» об интервью Соколовского.

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Ольга Корелина