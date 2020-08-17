Диджея, задержанного за песню «Перемен!» на провластном митинге, в изоляторе бил замглавы МВД Беларуси. Именно он утверждал, что задержанных не бьют

Диджея Владислава Соколовского, которому дали 10 суток ареста за песню «Перемен!» на провластном митинге в Минске, в изоляторе бил замглавы МВД Александр Барсуков. Об этом сам Соколовский рассказал «Нашей ниве».

Соколовский отбывал наказание в минском изоляторе на улице Окрестина. Пять из 10 суток он провел в карцере. По словам диджея, на третьи сутки ареста к нему пришел «какой-то начальник».

«Начальник сказал: „Включил музыку? Перемен захотелось? Столько людей вышли на улицы, столько крови из-за вас. Ну, готовься, сядешь лет на 10“. Два раза ударил меня и вышел. Выходя, сказал: „Что это он у вас как в санатории? Сделайте как надо“».

После этого в карцере стало холодно, а Соколовскому перестали откидывать нары на ночь.

Выйдя из изолятора, диджей узнал в «начальнике», который к нему приходил, заместителя министра внутренних дел Беларуси Александра Барсукова.

13 августа Барсуков заявил, что в изоляторе на Окрестина издевательств никаких не было. 14 августа он уточнил свои слова: «Мне сказали, что в камере никого не избивали».

6 августа, за три дня до выборов президента Беларуси, на концерт, организованный властями Минска, пришли сторонники Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах. Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, которые были диджеями на концерте, включили песню «Перемен!» группы «Кино». После мероприятия Галанова и Соколовского задержали. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица и отправили под арест на 10 суток.

После выборов президента 9 августа (на них, по версии ЦИК, победил Лукашенко) в Беларуси начались акции протеста. По данным МВД, были задержаны почти семь тысяч человек. Многих сильно избивали, издевались над ними. Задержанный 25-летний житель Гомеля умер в милицейской машине. Белорусы стали выходить на улицы, протестуя не только против результатов выборов, но и против жестокости силовиков. После этого задержания на митингах практически прекратились.