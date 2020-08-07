В Минске звукооператоров, включивших «Перемен!» на провластном концерте, посадили на 10 суток за хулиганство. Один из них назвал хулиганством сам этот концерт

Звукооператоры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский Максим С. для «Медузы»

Центральный районный суд Минска 7 августа отправил под арест на 10 суток звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского по административным делам о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица, сообщает «Медиазона». Суд вынес такое решение на следующий день после того, как Галанов и Соколовский включили песню «Перемен!» группы «Кино» на концерте в поддержку власти, проходившем в Киевском сквере в Минске.

Галанов заявил на суде, что хулиганством был сам концерт, организованный властями. «Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом», — сказал звукооператор. Он отметил, что людям, пришедшим на концерт, «безусловно» понравилась песня «Перемен!», поскольку они «начали хлопать, им стало весело». Галанов подчеркнул на заседании, что не сопротивлялся во время задержания. Адвокат Сергей Зикрацкий, представлявший интересы Галанова, намерен обжаловать решение суда об аресте.

Звукорежиссеры включили «Перемен» в Киевском сквере TUT.BY. Политика

Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Тихановская собиралась в этот день провести митинг в парке Дружбы народов, но отменила его после того, как в том же месте без предварительного уведомления организовали мероприятие в честь Дня железнодорожных войск. Тихановская также хотела посетить мероприятие в Киевском сквере, но не пришла, хотя находилась недалеко от этого места.

Собравшиеся в парке люди во время «Перемен!» скандировали «Жыве Беларусь!» и «Уходи!». Исполнение песни остановил человек в штатском, предположительно сотрудник КГБ, который выдернул шнур из динамика. После случившегося Кирилла Галанова задержали, а Владислав Соколовский перестал выходить на связь. Утром 7 августа стало известно, что звукооператоров будут судить.

Александр Бакланов