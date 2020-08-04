«Не путайтесь под ногами, дайте спасти страну» Александр Лукашенко накануне выборов выступил с обращением к народу

Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Речь президента продолжалась около полутора часов. Вот о чем он говорил.

О задержанных россиянах

Эти люди дали показания, что были направлены специально в Беларусь, и у них была команда ждать. Билеты в Стамбул — это легенда. Я, может, плохой географ, но не понимаю — зачем лететь в Африку через Северный полюс? Прекратите уже врать, вы уже опозорились. Сначала Стамбул. Потом — нет, не Стамбул. Венесуэла. Потом позвонили вчера: нет, не Венесуэла, сами уже не знаем, куда. У нас идет уборка урожая, а мы должны бегать ловить их по лесам. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело.

О коронавирусе

Сегодня все страны признают, что мы поступили правильно — то, что сейчас называют . ВОЗ требовала немедленного карантина, комендантского часа, закрытия границ, но на это я пойти не мог. В итоге мы выдержали экзамен и справились с этой бедой. Кто не хочет этого видеть, всегда будет слепым. В наших больницах не сортировали больных, как на фронте.

О соперниках на выборах

Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток. Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами. Несчастные не понимают, о чем говорят и что делают. Но мы видим, . Мы предпринимаем ряд серьезных шагов по противодействию этой угрозе.

О критике в интернете

Целая армия интернет-троллей работает, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Мы — государство, мы никогда не выиграем битву в интернете, потому что она желтая. Мы не можем опуститься до этого уровня и называть всех шлюхами и проститутками. Если человек хочет разобраться в ситуации, он будет читать не только интернет, но и другие СМИ. Спрос на правду растет каждый день. На нашем крепком, монолитном обществе решили отработать эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится.

О молодежи

Для государства все молодые люди — ценность. И те, кто под действием эмоций и, возможно, убеждений стоит в , и те, которые давали присягу защищать свое отечество от угроз. Государство несет ответственность за всех своих детей. Все мы должны уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится!

О митингах и результатах выборов

Власти никому не закрывают рот, можете выходить на разрешенные акции. Но если акция запрещена, нарушителем является не только организатор, но и любой участник. Реакция будет мгновенной, а отпор — самым жестким. Хотите другого президента — идите на избирательный участок, а не на площадь. Мы — власть и я — примем любое ваше решение. Но если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону, не мешайтесь, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну.

И о ситуации в мире Трясет всю планету, везде искрит и полыхает. А в Беларуси — все спокойно Александр Лукашенко рассказал о международной обстановке в обращении к народу и парламенту

Цитаты собрал Григорий Левченко