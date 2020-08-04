Трясет всю планету — она постепенно, но уверенно скатывается в пропасть. США вступили в период протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном. В Северной Африке сохраняются пылающие очаги нестабильности. Нагнетаются страсти вокруг Ирана, Венесуэлы, КНДР. На постсоветском пространстве не все гладко. И на этом разломе Беларусь — единственное спокойное место в центре Евразии. Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось союзников. Запад проявляет к нам интерес. Китай рассчитывает на стабильность своего друга. Мы за многовекторность — будем партнерами с Западом, с Китаем и со странами дальней дуги. А Россия всегда останется нашим союзником, кто бы ни был у власти у них или у нас. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами она променяла на партнерские.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Oksana Skendzic / SIPA / Scanpix / LETA