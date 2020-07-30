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Что делали в Минске россияне, задержанные белорусским КГБ? Отвечает Дмитрий Песков

Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о каких-либо противоправных действиях россиян, задержанных в Минске. Накануне Белоруссия <a href="https://meduza.io/feature/2020/07/29/v-belorussii-zayavili-o-zaderzhanii-33-rossiyan-iz-chvk-vagner-v-nekotoryh-iz-nih-zahar-prilepin-uznal-boytsov-svoego-batalona-v-dnr" target="_blank">заявила</a> о задержании 33 российских боевиков из ЧВК «Вагнер». По данным госагентства «Белта», все задержанные носили одежду в стиле милитари и выдали себя «нехарактерным для российских туристов поведением» — «спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали». По мнению Пескова, в России много таких же белорусских мужчин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о каких-либо противоправных действиях россиян, задержанных в Минске. Накануне Белоруссия заявила о задержании 33 российских боевиков из ЧВК «Вагнер». По данным госагентства «Белта», все задержанные носили одежду в стиле милитари и выдали себя «нехарактерным для российских туристов поведением» — «спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали». По мнению Пескова, в России много таких же белорусских мужчин.

Фото в анонсе: «Беларусь 1»