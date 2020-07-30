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Что делали в Минске россияне, задержанные белорусским КГБ? Отвечает Дмитрий Песков
10:31, 30 июля 2020
Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о каких-либо противоправных действиях россиян, задержанных в Минске. Накануне Белоруссия
заявила
о задержании 33 российских боевиков из ЧВК «Вагнер». По данным госагентства «Белта», все задержанные носили одежду в стиле милитари и выдали себя «нехарактерным для российских туристов поведением» — «спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали». По мнению Пескова, в России много таких же белорусских мужчин.
Фото в анонсе: «Беларусь 1»
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