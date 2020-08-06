В Минске на организованный властями праздник собрались противники Лукашенко. Звукорежиссеры включили «Перемен!» Виктора Цоя

В Минске на организованный властями «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.

Акция проходит в Киевском сквере. Тихановская 6 августа собиралась провести митинг в парке Дружбы народов, но отменила его — из-за того, что в том же месте без предварительного уведомления организовали мероприятие в честь Дня железнодорожных войск.

Как сообщает Tut.by, звукорежиссеры, которые работают за звуковым пультом на празднике в Киевском сквере, включили песню «Перемен!» Виктора Цоя и группы «Кино». Собравшиеся скандировали «Жыве Беларусь!» и «Уходи!»

Звукорежиссеры включили «Перемен» в Киевском сквере TUT.BY. Политика

Исполнение песни, как сообщает корреспондент «Медузы», прервал человек в штатском, который выдернул из динамика шнур. Участники акции сочли его сотрудником белорусского КГБ.

Тихановская собиралась посетить мероприятие в Киевском сквере. На момент написания новости «Медузы» известно, что она побывала рядом со сквером, но к своим сторонникам, судя по всему, не вышла.

На акцию собрались несколько тысяч сторонников Тихановской. Милиция людей не задерживала. После акции в сквере ее участники прошли маршем по соседним улицам.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Светлана Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах, но не смог сделать этого из-за ареста. Тихановскую поддерживают штабы еще двух кандидатов, не допущенных к выборам, — Виктора Бабарико (арестован) и Валерия Цепкало (уехал из страны).