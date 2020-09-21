Белорусскому изданию «Наша нива» грозит штраф после того, как его журналистка Наталья Лубневская была ранена резиновой пулей во время протестов. Об этом сообщил главный редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович.

Лубневскую ранили 10 августа, когда она работала на акции протеста на улице Кальварийской в Минске. Ей в ногу попала резиновая пуля. «Наша нива» выложила видео, на котором заметно, как в Лубневскую с близкого расстояния выстрелил сотрудник силовых структур (по данным издания, это мог быть боец спецназа МВД «Алмаз»; по другим данным — спецназа КГБ «Альфа»). «Наша нива» считает, что силовик прицельно стрелял по журналистке — хотя она была одета в синюю жилетку с надписью «Пресса».

Внимание. В видео показана рана от резиновой пули.

Спецназ стреляет в журналистку «Нашей Нивы» NN VIDEO TV

Лубневскую доставили в больницу, где она провела 38 дней (теперь журналистка продолжает реабилитацию дома). Лубневская подала заявление в Следственный комитет, потребовав возбудить уголовное дело по факту нанесения ей телесных повреждений. Следователи дважды приходили ее опрашивать, но уголовное дело так и не было возбуждено. Журналистка получила извещение о том, что срок проверки по ее заявлению продлен до 21 сентября.

«38 дней в больнице — такую премию мне выписало государство за мою работу журналистом. Ни извинений, ни криминального дела на стрелка, ни, прости господи, компенсаций. Вообще-то это была моя любимая пара джинсов и единственная — ног. <…> Свою травму я переживаю, как и другие белорусы — через юмор (потому что страх не помогает, а правосудие закончилось). В моей семье теперь мем, что от поездки на картошку спасут только пули», — написала Лубневская в фейсбуке 16 сентября.

21 сентября главный редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович рассказал, что изданию угрожает штраф из-за ситуации с ранением Лубневской.

«Такая ситуация — с ранением журналиста — для нас первая и, надеемся, последняя. Разумеется, алгоритмов действий в таких исключительных ситуациях у нас нет. Поскольку случай Натальи можно трактовать как травму на производстве, бухгалтерия связалась с [государственной страховой организацией] „Белгосстрах“, чтобы выяснить, какие документы нужно им предоставить. Специалисты дали нужный список, но предупредили, что в любом случае по итогам разбирательства „Наша нива“ должна получить штраф от государственных органов — потому что своевременно не известила о происшествии и не провела собственное расследование», — написал Мартинович в фейсбуке.

В первые дни протестов в Беларуси, начавшихся 9 августа, силовики применяли оружие с резиновыми пулями и светошумовые гранаты. В результате пострадала не только Лубневская, но и другие журналисты — в частности, сотрудник проекта «Вот Так TV» Павел Добровольский, фотограф телеканала «Белсат» Татьяна Капитонова, корреспондент издания «МБХ медиа» Александр Скрыльников. Среди пострадавших был и журналист «Медузы» Максим Солопов: его задержали и избили, он получил черепно-мозговую травму. Спустя примерно двое суток Солопова освободили, он вернулся в Россию.

Ольга Корелина