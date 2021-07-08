К сотрудникам белорусской «Нашей Нивы» пришли с обыском. Сайт издания недоступен

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Сайт белорусского издания «Наша Нива» утром 8 июля перестал открываться как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает в своем телеграм-канале Tut.by.

Министерство информации объявило, что доступ к сайту nn.by ограничен «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“». Какая конкретно публикация нарушила закон — не сообщается.

У некоторых сотрудников «Нашей Нивы» идут обыски, в частности, у редактора Андрея Скурко. Местонахождение главного редактора издания Егора Мартиновича неизвестно, сообщает издание в своем телеграм-канале, который продолжает работу. Не исключено, что Мартинович задержан.

«Наша Нива», так же как и Tut.by, активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.

18 мая сайт Tut.by был заблокирован, а счета компании заморозили. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. МВД Беларуси требует признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания.

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