Евгений Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к The Insider. Он требует с издания пять миллионов рублей

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Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к изданию The Insider. Об этом сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд».

Юридический представитель Пригожина Игорь Елисеев заявил РИА Новости, что претензии бизнесмена связаны со статьей «Мазай» — африканский «Вагнер». Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте». The Insider выпустил ее в августе 2020 года, она посвящена человеку по кличке «Мазай», который, как утверждалось, представляет интересы Пригожина в Африке.

Пригожин требует признать сведения из статьи порочащими, удалить их в течение 10 дней, разместить опровержение на сайте The Insider, а также в твиттер-аккаунтах главного редактора издания Романа Доброхотова и журналиста The Insider Дениса Билунова, так как на их страницах «был осуществлен репост недостоверной информации».

Кроме того, Пригожин требует компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей

Пресс-служба Басманного суда Москвы заявила РИА Новости, что суд пока не получил иск Пригожина.

В июне Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» из-за того, что в эфире его назвали «хозяином ЧВК Вагнер». В мае Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить статью о бизнесмене, выпущенную в 2016 году, и заплатить ему 80 тысяч рублей компенсации.

Кроме того, Пригожин подал ряд исков к оппозиционному политику Алексею Навальному и его соратникам. С Навального по этим искам взыскали больше 500 тысяч рублей, с Любови Соболь — полтора миллиона рублей. Кроме того, по заявлению Пригожина полиция возбудила уголовное дело о клевете против Леонида Волкова.

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