Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить публикацию о Пригожине и выплатить ему 80 тысяч рублей
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Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к «Медузе» и ее главному редактору Ивану Колпакову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий в разбирательстве интересы «Медузы» и Колпакова.
Поводом для иска стало опубликованное владимирским изданием «Довод» интервью журналиста Максима Шевченко, который возглавляет фракцию КПРФ в законодательном собрании Владимирской области.
Шевченко, в частности, комментировал иск Пригожина о защите чести и достоинства, по которому он проходит соответчиком вместе с Алексеем Навальным, Любовью Соболь и другими.
В публикации «Довода» слова Шевченко о Пригожине («Он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию») сопровождает гиперссылка на материал «Медузы» «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.
Мосгорсуд обязал «Медузу» в 10-дневный срок удалить статью «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России», которая была опубликована 9 июня 2016 года. «Медузу» также обязали выплатить Пригожину 80 тысяч рублей.
Соответчики по иску — главный редактор владимирского издания «Довод» Илья Косыгин и журналист Максим Шевченко, который в интервью «Доводу» ссылался на текст «Медузы».
Рассмотрев апелляцию, Мосгорсуд решил, что сведения из публикации «Медузы» и интервью Шевченко не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Пригожина. Шевченко и Косыгина также обязали выплатить по 80 тысяч рублей.
«Медуза» будет оспаривать решение Мосгорсуда в кассационной инстанции.
В феврале районный суд отказался удовлетворить иск Пригожина. В апреле бизнесмен обжаловал это решение.
В 2016 году Евгений Пригожин по закону о «праве на забвение» через суды потребовал от «Яндекса», Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности, статьи о «фабрике троллей» в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к «Яндексу» и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.