Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Михаил Метцель / ТАСС

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 20 мая.

«Медуза»: Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин в комментарии «Медузе» назвал журналистов изданий, признанных «иностранными агентами», врагами народа. Нашей журналистке Лилии Яппаровой он ответил буквально следующее: «В советское время были враги народа. Их расстреливали. Вы относитесь к подобной категории». Согласны ли в Кремле с этим утверждением? Допустимы ли вообще такие сравнения?

Дмитрий Песков: Безусловно, мы не хотим комментировать заявления граждан Российской Федерации или предпринимателей Российской Федерации. У них может быть своя точка зрения. И она имеет место быть, если она не противоречит законодательству Российской Федерации.

почему пригожин это вообще сказал

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почему пригожин это вообще сказал

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«Медуза»: Вы уже говорили нам, что статус «иноагента» не подразумевает «ограничения нашей деятельности» как СМИ. Однако после того, как «Медузу» признали «иноагентом», многие наши источники во власти и не только (имеются в виду и герои статей, — прим. «Медузы») отказываются с нами разговаривать, ссылаясь на наш новый статус, потому что боятся ассоциаций с «иностранным агентом». То есть фактически этот статус ограничил наши возможности заниматься журналистикой. Это прямо противоречит вашим словам. Как вы можете это прокомментировать?

Дмитрий Песков: Я могу это прокомментировать тем, что мы сейчас с вами разговариваем в ходе нашего конференс-колла. Вот только этим.

«Медуза»: Скажите, а зачем вообще Кремлю такая странная и не очень миролюбивая политика — объявлять всех вокруг врагами: «иностранными агентами», «нежелательными организациями», «недружественными государствами»? Тут ведь действительно, как говорит Пригожин, уже недалеко и до расстрелов.

Дмитрий Песков: Нет, это неправомерная постановка вопроса. Во-первых, Кремль никого не объявляет «недружественными государствами» или «иностранными агентами». В первом случае это делает правительство. Во втором случае это тоже делает Минюст. Поэтому не нужно в этом плане задавать вопросы Кремлю.

Вы задаете вопрос, почему это делается? Я вам отвечаю. Потому что есть те СМИ, которые являются «иностранными агентами». Они получают деньги из-за рубежа. И если вы или занимаетесь политикой, или ваши действия имеют какое-то отношение к политике, или вы занимаетесь распространением информации, вы получаете статус «иностранного агента».

И если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, вас так надо и назвать — «недружественным государством».

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