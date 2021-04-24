Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

24 апреля 2021 года служба внешних связей Евросоюза опубликовала заявление в поддержку «Медузы». Днем ранее, 23 апреля, Минюст РФ внес «Медузу» в реестр иностранных агентов. Вот полный текст этого сообщения:

Мы отвергаем решение российских властей включить независимое медиа «Медуза» в список «иностранных агентов». Неизменная позиция Евросоюза по так называемому «закону об иностранных агентах» заключается в том, что этот закон является систематическим нарушением основных свобод и элементом давления на гражданское общество, независимые СМИ и политическую оппозицию в России. Демократия — это универсальная ценность, которая включает в себя уважение к правам человека в том виде, в котором они закреплены в нормах международного права.

Вызывает крайнюю озабоченность тот факт, что российские власти продолжают оказывать давление на как независимые медиа-платформы, так и на отдельных журналистов и других участников медиа-отрасли. Это противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

Обязанность СМИ — освещать темы, являющиеся предметом общественного интереса. А обязанность властей — обеспечить журналистам возможность заниматься своей работой в атмосфере, свободной от страха и принуждения.

Фото в анонсе: Игорь Иванко / Коммерсантъ