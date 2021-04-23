Минюст внес «Медузу» в список «иностранных агентов»

Министерство юстиции России включило «Медузу» в реестр иностранных СМИ, «ввыполняющих функции иностранных агентов».

В реестр «иностранных агентов» внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

«Медуза» будет обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов».