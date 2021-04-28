Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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«Эхо Москвы»: Главный редактор «Медузы» написал текст о том, что издание на краю очень трудного решения. Речь, возможно, даже идет о закрытии. Скажите, а президенту и вам, может быть, будет ли не хватать этого СМИ как источника информации, если им придется закрыться? Или, может быть, вы спокойно относитесь к этому?

Дмитрий Песков: Послушайте, мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации. Мы ценим профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно.

«Медуза»: Прежде всего хочу уточнить, нужно ли мне теперь каждую фразу предварять ремаркой о том, что этот вопрос задает средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента, или в рамках конференс-колла можно обойтись без таких формальностей?

Дмитрий Песков: Во время конференс-колла все-таки вы не публикуете информацию — вы ее воспринимаете. Поэтому нет, здесь давайте мы без этого обойдемся.

«Медуза»: Хорошо, спасибо. Дмитрий Сергеевич, вы уже сказали, что Минюст принял «законное решение» в отношении «Медузы». А есть ли у вас понимание, за что именно «Медузу» признали «иностранным агентом»? Будет ли Кремль запрашивать у Минюста разъяснения по этому поводу или просто принимает это решение на веру?

Дмитрий Песков: Нет. Мы принимаем к сведению это решение Минюста. Оно подлежит выполнению. И вы как СМИ ведь поймите, нет ограничения вашей деятельности. Вашей деятельности нет запрета. Вы можете продолжать деятельность, и вы вправе запросить у Минюста аргументацию.

«Медуза»: А связывает ли Кремль признание «Медузы» «иноагентом» с какими-то недружественными действиями Латвии, где расположена редакция издания? Понимают ли в Кремле, что «Медуза» — это частная компания, которая не связана ни с каким из государств?

Дмитрий Песков: Ну мы понимаем, но все-таки это не российское СМИ. Это русскоязычное СМИ. Очень много русскоязычных СМИ у нас доступно на территории Российской Федерации, но они не являются российскими СМИ.

«Медуза»: Но мы работаем исключительно для российской аудитории.

Дмитрий Песков: Ну понятно. Но, слушайте, я не знаю, , они же тоже работают на российскую аудиторию. Но они к Российской Федерации не имеют никакого отношения.

«Медуза»: То есть, говоря о том, что принято «законное решение», Кремль говорит, что суть проблемы ему не интересна и куда важнее бюрократическое правоприменение закона?

Дмитрий Песков: Ну, наверное, да. Соглашусь с вами.

Вопросы задавал и расшифровал Александр Филимонов